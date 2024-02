Ministério da Saúde de Gaza diz que quatro doentes morreram sem oxigénio no hospital

Mortes aconteceram no seguimento de um ataque israelita ao hospital Nasser de Khan Yunis.

Quatro pacientes que estavam internados nos cuidados intensivos do principal hospital do sul de Gaza morreram por falta de oxigénio, anunciaram as autoridades de saúde locais, que denunciaram o caos provocado pelo ataque israelita àquela unidade.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o hospital Nasser de Khan Yunis estava a ser revistado por tropas israelitas que disseram acreditar que os restos mortais dos reféns sequestrados pelo Hamas possam estar ali localizados.

Os militares ordenaram os mais de 460 funcionários, pacientes e seus familiares a mudarem para um edifício antigo do complexo que não está equipado para tratar doentes, segundo a mesma fonte.