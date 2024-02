O inimigo do Kremlin que dedicou a vida a expôr Putin: Quem foi Alexei Navalny

As revelações foram criando inimizades no seio do Kremlin. Navalny chegou a revelar imagens de um palácio luxuoso de Putin, mansões e iates do ex-presidente Dmitry Medvedev.



Em 2020, Navalny entrou em coma, suspeitando-se que tenha sido envenenado, e foi evacuado para a Alemanha para tratamento. Recuperou e regressou à Rússia em 2021, quando foi detido e sentenciando a pena de prisão superior a 30 anos.



Era na prisão que estava esta sexta-feira, quando foi comunicada a sua morte. O Kremlin disse que não tem informações sobre as causas da morte.