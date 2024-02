Mulher de Navalny garante que "Putin e amigos não ficarão impunes" se forem responsáveis pela morte do marido

Yulia Navalny disse que o presidente russo "deve ser responsabilizado por todas as atrocidades que cometeu no país nos últimos anos".

A mulher do opositor russo Alexei Navalny garantiu, esta sexta-feira, que se a notícia da morte do marido for verdade "Putin e os seus amigos não ficarão impunes", avança a Reuters."Não sei se devemos acreditar nas mentiras horríveis que ouvimos. Vladimir Putin e o seu governo mentem constantemente. Mas, se isto for verdade, gostaria de dizer a Putin e aos seus amigos que não ficarão impunes. Ele deve ser responsabilizado por todas as atrocidades que cometeu no país nos últimos anos", disse Yulia Navalny em declarações numa conferência em Munique, na Alemanha.O discurso emocionado de Yulia Navalny foi aplaudido pelos presentes na conferência. A mulher apelou à comunidade internacional para se unir e lutar contra o "regime horrível" da Rússia.