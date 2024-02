Farmacêutico que memorizava códigos pin e roubava cartões burlou idosos em 20 mil euros

Suspeito utilizou algum do dinheiro furtado às vítimas para comprar um carro.

Um farmacêutico de 33 anos ficou em liberdade após ser detido, na quarta-feira, por ser suspeito da prática dos crimes de furto e burla informática. Segundo ao Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o suspeito apoderou-se de cartões de débito de um conjunto de idosos que frequentavam a farmácia, tendo roubado cerca de 20 mil euros."Com recurso a astúcia e retirando partido das fragilidades associadas à avançada idade, o suspeito observava os lesados a inserir o PIN e ficava na posse dos cartões. Mais tarde, numa caixa de multibanco, procedia a transferências e pagamentos em benefício próprio", avança a PSP em comunicado.As câmaras de videovigilância da farmácia permitiram à PSP confirmar que o suspeito tinha cometido os crimes."Com o recurso às inquirições dos vários lesados e de testemunhas, bem como da análise documental associada aos extratos das contas bancárias, foi possível apurar que o suspeito subtraiu cerca de 20 mil euros ao conjunto dos lesados", lê-se no comunicado.Após a realização de buscas, as autoridades apreenderam vários documentos, 900 euros em notas e uma viatura adquirida com algum do dinheiro subtraído às vítimas.O homem foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações quinzenais e tratamento do vício do jogo.