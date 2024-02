Homem detido por agredir pessoas na rua com pau de vassoura

Suspeito poderá ser acusado da prática do crime de ofensas à integridade física.

A PSP de Lisboa deteve um homem, de 45 anos, por agredir pessoas na rua com um pau de vassoura, na zona do Parque das Nações.Segundo comunicado, os agentes estavam em patrulha e foram alertados pelas vítimas que descreveram o suspeito.O homem, quando confrontado pela polícia, tentou resistir e atacou os agentes. O detido está agora nas celas do COMETLIS para ser presente à Autoridade Judiciária.O suspeito poderá ser acusado da prática do crime de ofensas à integridade física.