Detetada legionella em pavilhão desportivo de escola em Leça da Palmeira

Equipamento é utilizado pelos alunos para aulas de Educação Física e por alguns clubes do concelho de Matosinhos.

O pavilhão desportivo da Escola EB2,3 de Leça da Palmeira está sem atividade devido à presença de legionella. O equipamento é utilizado pelos alunos para aulas de Educação Física e por alguns clubes do concelho de Matosinhos. A escola mantém a atividade letiva normal.

Os encarregados de educação estão a ser avisados. Segundo a informação do diretor do Agrupamento de Escolas Engenheiro Fernando Pinto de Oliveira, que está a ser encaminhada para os pais, "nas análises efetuadas à água do pavilhão desportivo foi detetada legionella". "Enquanto não estiverem garantidas as condições de segurança por parte das entidades competentes, decidimos não utilizar o pavilhão para as aulas de educação física, passando estas a serem teóricas", indica. A mesma nota refere que o pavilhão desportivo "é abastecido pela rede pública da rua Humberto Cruz e o edifício escolar pela rede pública da rua do Sol Poente".

O município de Matosinhos realiza análises periódicas em escolas e equipamentos desportivos. Em abril de 2021, a deteção de legionella obrigou ao encerramento do pavilhão da Escola Secundária Abel Salazar, em S. Mamede de Infesta, no mesmo concelho. Já em novembro do ano passado, um surto de legionella no Centro Social de Leça do Balio provocou uma morte.