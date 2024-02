Casal de ex-emigrantes morre intoxicado em casa em Terras de Bouro

Fuga de gás terá causado a morte.

António Carvalho, de 80 anos, e Maria José Carvalho, de 75, morreram em casa, em Terras de Bouro, ao que tudo indica por intoxicação, na sequência de uma fuga de gás na casa onde viviam desde que regressaram a Portugal há cerca de cinco anos.O alerta foi dado cerca das 13h50, desta sexta-feira, para as autoridades. Quando os Bombeiros de Terras de Bouro chegaram à habitação – onde se notava um forte odor a gás - já pouco o nada havia a fazer. Estariam mortos há alguns dias.Ao que oapurou, já no domingo um dos dois filhos – ambos emigrados na América – ligou para casa dos pais, como era costume e eles já não atenderam. Depois na terça-feira, um sobrinho fez também uma chamada, mas sem sucesso. Terá sido a funcionária de limpeza que, ontem, se confrontou com os dois deitados no chão, já mortos e deu o alerta para as autoridades.A notícia deixou em choque familiares e amigos. "Eram muito unidos. Estou em choque", desabafou Maria do Céu Montenegro, uma amiga do casal que vive nos EUA. O casal tem dois filhos, cinco netos e três bisnetos.