Christian Brueckner está acusado de três crimes de violação e dois de abuso sexual de menores. Julgamento arranca esta sexta-feira.

Christian Brueckner, o principal suspeito do rapto e homicídio de Maddie McCann, a menina que desapareceu em 2007, na Praia da Luz, começa esta sexta-feira a ser julgado por cinco crimes sexuais, no Tribunal Regional de Brunsvique, na Alemanha.