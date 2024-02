Rui Tavares diz que "a inspiração de André Ventura tem como inspiração Vladimir Putin"

André Ventura e Rui Tavares trocam acusações sobre regimes e líderes políticos apoiados por Chega e Livre.

André Ventura e Rui Tavares trocaram acusações sobre os regimes e líderes políticos apoiados por Chega e Livre, durante um debate transmitido esta sexta-feira pela Sic.Referindo-se ao político italiano Matteo Salvini, Rui Tavares disse que "a inspiração de André Ventura tem como inspiração Vladimir Putin". O porta-voz do Livre acrescentou que "o partido para onde o Chega vai no Parlamento Europeu é o partido mais pró-Putin" e é "financiado" pelo presidente russo. Apontou também a incoerência de André Ventura em matéria de corrupção, em virtude do apoio ao governo da Hungria, chefiado por Viktor Orbán, cujos familiares "são os mais ricos" do país.O presidente do Chega contrapôs com o apoio do Livre ao presidente brasileiro, Lula da Silva. "Esteve preso por corrupção e aplaudiram-no de pé no Parlamento", afirmou. Alegou também que o Livre está do lado da Autoridade Palestiniana, "que se recusa a condenar os ataques do Hamas" e de Cuba, que "está a recrutar soldados para a Rússia", enquanto "Itália e Hungria abriram portas aos refugiados ucranianos".Em matéria de justiça, André Ventura acusou o Livre de ser "contra o aumento de penas" e de querer "mudar o paradigma prisional" em Portugal. "O Livre quer violadores, homicidas e terroristas na rua", considerou o presidente do Chega. Especificamente sobre a corrupção, Rui Tavares contrariou as propostas do Chega. "O confisco de bens é possível à escala da União Europeia", apontou. O Livre prefere apostar na prevenção, "esvaziar de sentido os offshores" e estabelecer um "limiar mínimo do IRC".Quanto à habitação, o partido propõe a "comparticipação da entrada de casa", ao invés de "o Estado ser fiador", devolvendo-a "após um período de carência, a partir de um fundo público". Já o Chega defende que "a banca deve ajudar a que o crédito à habitação baixe".Questionado sobre os custos do aumento de pensões sufragado pelo partido, André Ventura argumentou que o primeiro-ministro, António Costa, "também pediu fundos europeus para resolver o problema da habitação". Na reta final do debate, o presidente do Chega pôs em causa as nacionalizações de empresas propostas pelo Livre. "Sabe quanto custam as reversões de privatizações?", perguntou a Rui Tavares.

Logo no arranque, o historiador introduziu no debate uma questão pessoal, criticando o deputado do Chega Pedro Frazão por ter referido no parlamento que os filhos de Rui Tavares frequentam uma escola internacional privada.

Rui Tavares acusou o deputado do Chega de ter usado a sua família "como arma de arremesso político", lamentou que tenham sido publicadas nas redes sociais fotografias tiradas dentro do estabelecimento de ensino, e justificou a escolha da escola internacional com a condição de diplomata da mãe das crianças.

Este tema acabou por dominar a primeira parte do debate, e na resposta André Ventura disse não ter conhecimento deste assunto e acusou o porta-voz do Livre de "hipocrisia" e de não ser "coerente com o que defende", nomeadamente a escola pública.