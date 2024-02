Dos 11 feridos, nove são bombeiros.

Um bombeiro morreu e 11 pessoas ficaram feridas numa explosão registada numa casa, na sexta-feira, no sudeste dos Estados Unidos, disseram as autoridades locais.

O vice-chefe de operações do Corpo de Bombeiros de Loudoun, em Sterling, no estado da Virgínia, afirmou que nove dos 11 feridos são bombeiros, internados num hospital local, alguns com "ferimentos graves".

Dois são civis, indicou James Williams, em declarações aos meios de comunicação social locais.