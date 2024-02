Tinder e Hinge processados por viciarem utilizadores

As aplicações de encontros Tinder e Hinge estão a ser processadas nos Estados Unidos por recorrerem a práticas destinadas a viciar os utilizadores para obtenção de lucros. Um porta-voz da Match Group, proprietária das aplicações, considerou o processo “ridículo e sem fundamento”.





Na queixa apresentada num tribunal da Califórnia por seis utilizadores, Tinder e Hinge são acusados de promover o vício para vender subscrições que custam centenas de dólares e que permitem a utilização sem limites. Sem subscrições, o Tinder permite fazer 100 ‘likes’ por dia e o Hinge apenas oito.

“Após anos de manipulação, as pessoas estão dispostas a pagar quantias obscenas para satisfazer a adição”, afirmou o advogado Timothy Giordano. Já o Match Group garante que Tinder e Hinge “procuram de forma ativa que as pessoas tenham encontros e abandonem as aplicações”.