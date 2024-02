Rebeldes Houthis do Iémen reivindicam ataque a "petroleiro britânico"

Agência britânica de segurança marítima UKMTO e a Ambrey registaram uma explosão perto de um navio ao largo da cidade de Mokha.

Os rebeldes Huthis do Iémen reivindicaram este sábado a autoria do ataque a um "petroleiro britânico" no Mar Vermelho, noticiado no dia anterior pelas agências de segurança e pelo Departamento de Estado norte-americano.

"As forças navais das forças armadas iemenitas levaram a cabo uma operação que visou o petroleiro britânico Pollux no Mar Vermelho com um grande número de mísseis navais", declarou o porta-voz militar, Yahya Saree.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO e a Ambrey, uma empresa de segurança especializada no transporte marítimo, registaram uma explosão perto de um navio ao largo da cidade de Mokha.