António Costa galardoado em Barcelona com o Prémio Valores Europeus do Partido Socialista da Catalunha

Primeiro-ministro refere que "integração europeia" foi o grande propósito que levou às transições democráticas entre Portugal e Espanha.

António Costa foi este sábado galardoado em Barcelona para o Prémio Valores Europeus do Partido Socialista da Catalunha, valores esses que "coincidem com o ADN europeu do socialismo".

Atira desde logo que a atual visão da Europa "está sob ataque da direta populista e também da direta que se deixa condicionar".

O primeiro-ministro refere que a "integração europeia" foi o grande propósito que levou às transições democráticas entre Portugal e Espanha. "Os partidos socialistas de Espanha e Portugal foram uma grande solução para a Europa, trouxeram a igualdade entre homens e mulheres e o combate à discriminação", afirmou.

António Costa explicou que a aceleração do crescimento económico dos dois países "permitiu a consolidação das contas públicas, com melhores salários e com o combate ao desemprego".

"Destacamos a subida do emprego, a concertação social, a superação e construção da unidade social com diálogo entre todos. Destacamos os salários e o trabalho feito para os aumentar", disse.

O primeiro-ministro asseverou que os dois países têm feito um trabalho no combate às alterações climáticas, apostando "nas energias renováveis e num acordo verde entre os dois países para uma energia limpa". Disse ainda que querem ambos uma "Europa solidária", com "progresso económico, social e ambiental".