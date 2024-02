PAN propõe passes grátis para todos os portugueses até 2028

Inês Sousa Real apresentou este sábado o programa eleitoral do partido.

Inês Sousa Real quer a gratuitidade dos passes de transportes públicos até 2028 para todos os portugueses. A líder do PAN apresentou este sábado o programa eleitoral que retoma a insistência na mudança do paradigma português no que toca a questões ambientais, animais e de bem-estar dos portugueses.Por entre outras propostas a líder falou da importância e necessidade de uma "visão inspirada pelo futuro verde", de modo a garantir que o ornamento de território não seja feito por interesses económicos, mas sim atendendo aos interesses ambientais. A líder apelou a uma aposta nas energias renováveis para o combate à pobreza energética e relembrou a biodiversidade marítima que pouco é explorada em Portugal.O PAN demonstrou ainda a prioridade de reposição da taxa de IVA 0 nos produtos essenciais, uma rede de cresces públicas até 2026 e a revisão do programa Porta 65 e de verbas respetivas à habitação.

"Os eleitores sabem que podem contar com o PAN para os defender, para ser o partido das pessoas, animais e que protege a natureza. O nosso programa é muito robusto nas diferentes áreas, nos três pilares da atuação do PAN, sabemos que é fundamental combatermos fenómeno como a crise socioeconómica que o país está a atravessar e garantir que há um alívio na carga fiscal sobre os cidadãos", afirmou Inês Sousa Real na apresentação do programa eleitoral do Pessoas Animais Natureza (PAN), no Porto.

Intitulado "Agenda 24-28", o programa com que o PAN se apresenta às eleições legislativas de 10 de março visa um país "mais coeso", com um salário mínimo no final da legislatura de 1100 euros, no qual o dinheiro público seja "canalizado para onde faz falta" e onde ninguém tenha de "escolher entre pagar a comida ou a farmácia".

As propostas do partido liderado por Inês Sousa Real estão divididas em 11 eixos que apresentam propostas para a habitação, mobilidade, saúde, educação, proteção ambiental e natureza, proteção animal, economia, direitos humanos, justiça, democracia e politica externa.