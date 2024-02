Comandante do patrulha Zaire da Marinha vai ser exonerado

Em causa estarão irregularidades detetadas por uma inspeção após o navio ter sido forçado a regressar à base naval de Lisboa.

O comandante do patrulha Zaire, da Marinha, foi informado que vai ser exonerado do cargo, confirmou aofonte oficial da Armada.Em causa estarão irregularidades detetadas por uma inspeção após o navio ter sido, esta quarta-feira, forçado a regressar à base naval de Lisboa, devido ao mau tempo no mar, quando se dirigia para o Funchal, onde iria render a corveta António Enes em missão na Zona Marítima da Madeira. As ondas altas, que os marinheiros chamam malagueiro, terão invadido a ponte do navio, o que é normal naquelas circunstâncias, e afetado um transformador do sistema ECDIS de cartas eletrónicas de navegação, provocando fumo, mas não um incêndio, asseguram fontes militares. Esse transformador foi, entretanto, substituído.A Marinha desmente, de resto, comentários que correm entre militares de um princípio de incêndio a bordo e afirma que as exonerações e rendições são atos comuns, sendo que a do Zaire até já estava prevista para as próximas semanas, sendo agora antecipada.sabe, de fontes não oficiais, que a exoneração não estará relacionada com o abortar da missão, mas com as irregularidades que terão sido detetadas, entre elas o não preenchimento do diário de navegação nos últimos 11 meses.Oficialmente, a Marinha apenas afirma que a missão na Zona Marítima da Madeira continuará assegurada pela corveta António Enes.Curiosamente, tratam-se dos dois navios operacionais mais antigos da Armada: o Zaire com 52 anos de serviço e a António Enes com 53.O Zaire seguia para a sua primeira comissão na Madeira desde que regressou após cinco anos e meio de missão de capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Mas foi, o ano passado, alvo de intervenção num estaleiro que o manterá operacional por mais alguns anos.Fontes militares não oficiais lamentam que tanto o Zaire como a António Enes - ambos construídos para a guerra do Ultramar - ainda estejam no ativo, atribuindo esse facto aos sucessivos atrasos na construção de novos navios patrulha, provocados por problemas nos concursos no Ministério da Defesa (um novo contrato para a construção de seis patrulhas oceânicos foi finalmente assinado em dezembro último).