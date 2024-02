Travis Kelce doa mais de 90 mil euros a crianças feridas em tiroteio nas comemorações do Super Bowl

Família Reyes criou página para angariar fundos para a recuperação física e mental das meninas.

Travis Kelce, jogador de futebol americano no Kansas City Chiefs, doou mais de 92 mil euros a duas irmãs, de 8 e 10 anos, baleadas nas pernas no tiroteio desta quarta-feira no desfile de comemoração da vitória da equipa no Super Bowl, segundo o site Page Six.O tiroteio provocou 21 feridos, dos quais oito crianças.A doação foi feita através da instituição de caridade do atleta, '87 and Running'. A família das meninas criou um fundo para angariar mais de noventa mil euros, valor alcançado apenas com a doação de Travis Kelce."Este fundo ajudará a fornecer apoio financeiro vital para a sua recuperação física e mental, e os fundos que sobrarem serão guardados para os seus fundos universitários", lê-se na página do fundo da família Reyes."Todos os fundos estão a ser depositados numa conta bancária criada só para as raparigas. Qualquer quantia é apreciada", diziam.Esta quinta-feira, as meninas, hospitalizadas no hospital Children's Mercy, no Missouri, nos Estados Unidos da América, foram visitadas por Patrick Mahomes, também jogador do Kansas City Chiefs e pela mulher, Brittany Mahomes.A equipa de futebol americano também lançou um fundo para apoiar as "vítimas e as famílias, prevenção da violência e serviços de saúde mental, e socorristas", anunciou Patrick Mahomes na plataforma X.A cantora Taylor Swift, namorada de Travis Kelce, doou mais de 90 mil euros à família da vítima mortal do tiroteio.