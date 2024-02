Cristiano Ronaldo e Otávio dão vitória ao Al-Nassr e pressionam o líder Al-Hilal

CR7 cimentou a liderança na lista dos melhores marcadores do campeonato.

O Al-Nassr, treinado pelo português Luís Castro, venceu este sábado na receção ao Al-Fateh, por 2-1, na 20.ª jornada da Liga saudita de futebol, graças aos golos dos internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio.

A equipa de Luís Castro adiantou-se no marcador aos 17 minutos, por Cristiano Ronaldo, mas o Al-Fateh empatou à passagem do minuto 29, pelo médio Salem Al Nadji, igualdade que seria apenas desfeita aos 72, por Otávio, após assistência de Sultan Al Ghannam, que já tinha feito o passe para o primeiro golo.

Com esta vitória, o Al-Nassr continua na peugada do líder Al-Hilal, com 49 pontos, a quatro da equipa de Jorge Jesus e de Rúben Neves, que soma 53, mas tem menos um jogo.

Com o golo que marcou este sábado, o capitão da seleção portuguesa cimentou a sua liderança na lista dos melhores marcadores do campeonato, com 21 golos, seguido do internacional sérvio Aleksandar Mitrovic, do Al-Hilal, com 17, e do avançado camaronês Georges-Kevin N´Koudou, do Damac.