Madureira apanhado em negócios de jogadores

Escutas entre Bruno Macedo e 'Macaco' revelam preparação de negócios sobre jovens futebolistas. Leia todas as conversas com o empresário de Braga.

Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões conhecido por ‘Macaco’, foi apanhado em escutas telefónicas com Bruno Macedo, agente de futebol arguido no processo ‘Cartão Vermelho’, a tratar de negócios sobre jovens jogadores de futebol. As conversas ocorreram a partir de setembro de 2018, dois meses depois de o Ministério Público ter iniciado uma investigação aos negócios do futebol. Nessa altura, Bruno Macedo tinha o telefone sob escuta, mas ambos desconheciam essa situação. O foco central das conversas entre ‘Macaco’ e Macedo é a aposta no agenciamento de jogadores das camadas jovens, com idades entre os 16 e os 20 anos.