Pedro Calado usou carro de Avelino Farinha em viagens

PJ fotografou tudo, mas o juiz de instrução criminal desvalorizou.

Pedro Calado utilizou várias vezes um carro de uma empresa de Avelino Farinha, empresário arguido no caso Madeira, em deslocações, no continente, numa altura em que era presidente da Câmara do Funchal. Num desses casos, Calado utilizou uma viatura da empresa de Farinha para se deslocar de Lisboa a Coimbra, onde iria ter lugar uma reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), entidade que representa as autarquias. Calado regressou este sábado ao Funchal, depois de ter estado detido durante 21 dias. À chegada, afirmou aos jornalistas: "Nunca cometemos ilegalidades nos processos, não se misturam amizades com situações profissionais."