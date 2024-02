Quatro encapuzados fingem ser polícias e roubam carrinha na A23

Autoridades investigam o paradeiro dos suspeitos.

Quatro encapuzados roubaram uma carrinha, na madrugada deste domingo, fazendo-se passar por polícias, na A23, junto a Vila Nova da Barquinha, Santarém, ao quilómetro 20.6, sentido norte/sul.Os suspeitos, que seguiam num carro de alta cilindrada, de cor escura, com rotativos azuis, abordaram a vítima que seguia com dois passageiros, mas agiram apenas sob coação física.Dois dos suspeitos fugiram na carrinha roubada e dois outros na viatura em que vinham com o rotativo.O alerta foi dado, cerca da 1h00, para a GNR, para um roubo de viatura. Os encapuzados, que simularam serem agentes da autoridade, fizeram o condutor parar na auto-estrada.O condutor parou por pensar que realmente se tratava de uma patrulha policial normal.A primeira patrulha a chegar foi da GNR do Carregado.Fonte oficial da GNR disse aoque a viatura roubada foi recuperada na zona de Torres Novas.A Polícia Judiciária investiga o paradeiro dos suspeitos.