Japão celebra pela última vez festival milenar no norte do país

Festival é conhecido pelos homens quase nus lutarem por um saco de cânhamo cheio de amuletos.

Um festival milenar japonês, em que homens quase nus lutam por um saco de cânhamo cheio de amuletos, realizou-se pela última vez, em Oshu, no norte do país, foi este domingo noticiado.

O templo isolado de Kokusekiji, numa floresta de cedros na região de Iwate, recebeu no sábado à noite, pela última vez, este ritual anual popular, com mais de mil anos, de acordo com a lenda, disse o jornal japonês Asahi Shimbun.

A organização do evento, que atraía todos os anos centenas de participantes e milhares de turistas, tornou-se demasiado pesada para os monges e os fiéis, cada vez mais envelhecidos, de Oshu.