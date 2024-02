Apenas um dos feridos foi hospitalizado.

Um despiste de carro na madrugada deste domingo na rua da Zona Industrial Nova, em Santa Maria da Feira, provocou cinco feridos.O alerta foi dado pelas 6h14 e os Bombeiros de Lourosa, com o apoio do INEM, foram acionados para o local.Das cinco vítimas, apenas uma foi transportada ao hospital com ferimentos ligeiros.A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.