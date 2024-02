David Cameron vai às Malvinas reafirmar "direito dos habitantes à autodeterminação"

Território está no centro de um conflito de soberania entre o Reino Unido e a Argentina.

O chefe da diplomacia britânica, David Cameron, irá deslocar-se nos próximos dias às ilhas Malvinas, território no centro de um conflito de soberania entre o Reino Unido e a Argentina, onde reafirmará o "direito dos habitantes à autodeterminação".

De acordo com o ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, num comunicado hoje divulgado e citado pela Agência France Presse, David Cameron irá deslocar-se àquele arquipélago na primeira etapa de uma viagem à América do Sul e a Nova Iorque, cujas datas não foram divulgadas.

Esta será a primeira visita de um ministro britânico às Falkland (nome que os britânicos atribuem às ilhas) desde 2016, altura em que o secretário de Estado da Defesa se deslocou ao arquipélago.

Aquelas ilhas do Atlântico Sul, situadas a 400 quilómetros da costa da Argentina e a quase 13 mil quilómetros do Reino Unido, foram disputadas por Londres e Buenos Aires numa guerra na década de 1980.

A 2 de abril de 1982, forças militares argentinas comandadas pela junta militar que governava a Argentina invadiram as ilhas que são administradas desde 1833 pelo Reino Unido, desencadeando um conflito que terminou com a rendição dos militares argentinos a 14 de junho seguinte.

Durante a guerra, morreram 649 militares argentinos, 255 britânicos e três civis habitantes das ilhas.

O anúncio da visita de David Cameron surge algumas semanas depois da tomada de posse do presidente argentino Javier Milei, que anunciou a intenção de "recuperar" as Malvinas de forma "diplomática".

Londres argumenta que a quase totalidade população de dois mil habitantes das ilhas aprovou a manutenção do controlo britânico, num referendo em 2013.

De acordo com David Cameron, "as Falkland ocupam um lugar importante no seio da família britânica, e, enquanto quiserem continuar a fazer parte dela, a questão da soberania não será discutida".

Por isso, o chefe da diplomacia pretende "reafirmar o compromisso do Reino Unido de defender o direito dos habitantes à autodeterminação".

Durante a visita, David Cameron irá prestar homenagem aos 255 militares britânicos que morreram na guerra de 1982.

Para a Argentina, as ilhas herdadas da coroa espanhola após a independência do país foram ocupadas pelas tropas britânicas em 1833, tendo o governador argentino e os colonos sido então expulsos para o continente.