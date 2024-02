Ativistas dizem que serviços secretos russos visitaram prisão dias antes de Navalny ser dado como morto

Ativistas afirmam que espiões desligaram as câmaras de segurança e os dispositivos de escuta durante a visita à prisão.

Vários ativistas do grupo Gulagu.net, um grupo russo de defesa dos direitos humanos, criado pelo ativista Vladimir Osechkin, afirmam que vários espiões russos da FSB (Serviços Secretos Russos) visitaram a prisão de Alexei Navalny dois dias antes da sua morte, segundo avança o The Independent.De acordo com o jornal, os serviços secretos russos desligaram as câmaras de segurança e os dispositivos de escuta durante a visita à prisão.Anteriormente, a equipa de Navalny já tinha acusado as autoridades de esconderem deliberadamente o corpo do líder de oposição do Kremlin, para "encobrir os vestígios" do que afirmam ser um claro ato de assassinato."Estão a tentar encobrir os vestígios, é por isso que não estão a entregar o corpo à família e é por isso que o estão a esconder", disse Kira Yarmysh, porta-voz de de Alexei NavalnyNavalny morreu na sexta-feira, aos 47 anos, depois de uma caminhada na colónia penal ártica "Polar Wolf" em Kharp onde cumpria uma sentença de três décadas.