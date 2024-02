Despiste de carrinha provoca dois feridos em Famalicão

Vítimas foram transportadas para o hospital.

Um homem com cerca de 60 anos e uma mulher, com cerca de 30, ficaram feridos na sequência do despiste da carrinha onde seguiam, em Requião, Famalicão, na manhã deste domingo.



O alerta foi dado pelas 7h40. No local estiveram os Bombeiros de Famalicão e Famalicenses, que transportaram as vítimas para o hospital de Famalicão.