Israel continuará a opor-se ao reconhecimento unilateral de um Estado palestiniano

Medida foi aprovada por unanimidade no Conselho de Ministros.

Israel formalizou este domingo a sua oposição em relação ao "reconhecimento unilateral" de um Estado palestiniano e afirma que qualquer acordo deste tipo deve ser alcançado através de negociações diretas, avança a Reuters.O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu levou a "decisão declaratória" a votação no Conselho de Ministros, que aprovou a medida por unanimidade, de acordo com um comunicado.Netanyahu afirmou, no início da reunião semanal, que a medida surge após "as recentes conversas na comunidade internacional sobre uma tentativa de impor unilateralmente a Israel um Estado palestiniano".