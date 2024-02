Declarada morte cerebral ao menino de 7 anos baleado no Bairro da Bela Vista em Setúbal

Foi declarada a morte cerebral do menino de sete anos baleado este domingo, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal. A criança está internada nos cuidados intensivos do Hospital Santa Maria, em Lisboa.A avó da criança, também baleada, foi transportada para o Hospital São Bernardo e o seu estado ainda é desconhecido.

Os dois estavam na via pública quando foram atingidos por chumbos de caçadeira.O alerta foi dado cerca das 12h50. Fonte oficial disse aoque foram acionados três carros patrulha e uma equipa de intervenção da PSP.