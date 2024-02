"Parecem ter sido provocados por convulsões": Corpo de opositor russo teria hematomas

Ainda não foi avançada oficialmente a causa da morte do opositor russo.

Ainda não foi avançada oficialmente a causa da morte do opositor russo, contudo, um novo relato diz que o corpo teria, alegadamente, hematomas.

A família e a equipa de Navalny dizem ter sido informadas pelo serviços prisionais que a causa da morte foi síndrome de morte súbita, mas exigem que o corpo lhes seja entregue.



Segundo a Novaya Gazeta, o corpo de Navalny foi levado primeiramente para uma localidade a cerca de 36 quilómetros da colónia penal onde foi dado como morto, mas terá sido depois transferido para Salekhard.

Ainda não é claro o paradeiro do corpo de Alexei Navalny, mas terá passado pela morgue do Hospital Clínico do Distrito de Salekhard, segundo avança o jornal russo Novaya Gazeta Euorope.Segundo um paramédico citado pelo jornal russo, "os ferimentos descritos por quem os viu parecem ter sido provocados por convulsões". Acrescenta que "se uma pessoa está a ter convulsões e os outros tentam segurá-la, mas as convulsões são muito fortes, aparecem hematomas".Explica que foi relatado também um hematoma no peito "que resultaria de uma massagem cardíaca indireta." Ainda assim, a causa da paragem cardíaca não é conhecida.