Vítima foi hospitalizada.

Um motociclista ficou gravemente ferido, numa colisão entre um carro e uma mota, este domingo, em Silvares, no concelho de Lousada.O alerta foi dado às 15h49.Para o local foram os Bombeiros de Lousada e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa (VMER).Depois de estabilizada, a vítima foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel com acompanhamento da VMER.