Burlão usa identidade de Nuno Markl para tentar sacar mil euros no WhatsApp

"As más notícias é que anda um bandido a fazer-se passar por mim no WhatsApp, e tentou sacar 1000 euros à minha agente", escreveu o humorista no Instagram. "As boas notícias é que a Anabela lhe deu um bailinho giro, introduzindo na conversa um suposto funeral de um amigo, tema a que o bandido responde "não gosto", naquela que é a mais incrível resposta de sempre à questão "vais ao funeral do teu grande amigo?", acrescentou.



Nuno Markl anunciou esta sexta-feira, na sua conta de Instagram, que alguém se está a fazer passar por si para burlar pessoas que lhe são próximas. A primeira vítima terá sido a agente do humorista, que recebeu uma mensagem, supostamente de Nuno Markl, a pedir que lhe fizesse uma transferência no valor de mil euros.A agente, Anabela Ventura, terá desconfiado da situação e, depois de gozar com quem estava do outro lado do ecrã, revelou ter percebido que estava a ser vítima de burla: "Já chega de gozar contigo. Afinal, não se deve gozar com pessoas que são dignas de pena. Que todo o dinheiro que consigas roubar se transforme em castigo. Que o universo te dê em dobro o que fazes às pessoas, bandido".