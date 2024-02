Chamas destroem apartamento no Estoril e deixam seis pessoas desalojadas

Mulher de 64 anos sofreu ferimentos e foi transportada para o Hospital de Cascais.

Duas pessoas ficaram feridas num incêndio num apartamento na Praceta Zeferino Jiménez Malla, no Estoril. As chamas consumiram por completo o apartamento, que ficou inabitável. Seis pessoas ficaram desalojadas.Uma das vítimas foi assistida no local e a outra, uma mulher de 64 anos, foi transportada para o Hospital de Cascais, confirmou aoo 2º comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril.O incêndio obrigou à retirada temporária de 7 moradores do prédio de três andares, por precaução.