Rui Rocha entrega lista de 10 desafios a Luís Montenegro. "Baixar impostos" é o primeiro

IRS, SNS e privatização da Caixa Geral de Depósitos foram temas em cima da mesa em que os líderes partidários fizeram questão de salientar divergências.

No frente-a-frente deste domingo na SIC, Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, fez questão de entregar uma lista com 10 desafios para o líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, refletir. O gatilho para debaterem as propostas dos partidos para conseguirem o voto dos portugueses no próximo dia 10 de março. Ao longo de 30 minutos, os líderes partidários concordaram em discordar nos principais temas de destaque.O primeiro desafio apontado por Rui Rocha foi a baixa de impostos: "A Iniciativa Liberal retira 109 euros mensais na redução do IRS. O PSD tira cinco face à proposta do Orçamento do Estado. Nós mudamos a vida dos portugueses". Em contrapartida, Luís Montenegro afirmou que a Aliança Democrática apresenta duas medidas complementares: "Para jovens até 35 anos taxa máxima de IRS de 15%, o que significa pagarem apenas um terço daquilo que pagam neste momento e isenção de 100% nos prémios de desempenho e produtividade".Rui Rocha identificou "problemas" na proposta da Aliança Democrática, questionando: "Como encaram esta proposta as pessoas que trabalham dos 35 anos em diante, confrontados numa altura da vida em que têm filhos? A proposta da Iniciativa Liberal é para todos. Representa a transformação estrutural do País".

Luís Montenegro, apontou que a IL não quis entendimentos pré-eleitorais, decisão que tomou "por vontade própria".

"O que eu quero dizer com toda a atenção e toda a firmeza é que esta atitude é legítima, respeitável, mas o que está em causa nas eleições legislativas é a eleição de um primeiro-ministro também. É a eleição de deputados, mas é a escolha entre duas opções para liderar um Governo: a opção do PS e da AD", frisou, apelando aos eleitores que tenham este fator "em linha de conta".

Na resposta, o presidente da IL, Rui Rocha, atirou: "Creio que o que é mais importante nesta matéria, e os portugueses percebem isso, é que a solução para o país está nesta mesa".

Para o líder dos liberais, qualquer voto que não seja nestes dois partidos "é um voto que atrasa a solução, que pode bloquear a solução e que consiste no final do dia numa solução que é manter o PS no Governo".

Quanto ao Serviço Nacional de Saúde, apesar de defenderem uma maior participação do setor privado, as divergências, uma vez mais, são evidentes. Enquanto a Aliança Democrática defende a colaboração complementar do setor social e iniciativa privada no serviço público de saúde, devido à sua "capacidade limitada", para a Iniciativa Liberal, os portugueses devem poder recorrer sempre aos serviços privados."Dou o exemplo da ADSE para os funcionários públicos. O SNS deve estar ao serviço dos portugueses que devem poder escolher", frisou Rui rocha.Sobre a privatização da Caixa Geral de Depósitos, as posições são opostas. Rui Rocha é apologista da privatização da entidade bancária ao passo que Luis Montenegro considera que a mesma se deve manter pública. "A Caixa Geral de Depósitos está hoje numa boa situação e tem apresentando dividendos que têm ajudado as contas públicas. É uma válvula de segurança e garantia dos depósitos do sistema financeiro. Não há nenhum prejuízo em ter um banco público", refere.Já o desejo de privatizar a TAP uniu os dois dirigentes.