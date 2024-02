Francisca Cerqueira Gomes faz furor durante dias de descanso no Brasil

Uma viagem de trabalho que rapidamente se transformou em lazer. Francisca Cerqueira Gomes, de 21 anos, rumou ao Brasil para fotografar uma nova campanha de biquínis, mas acabou por estender a sua estadia por Terras de Vera Cruz. Em pleno verão brasileiro, ao qual se juntou a energia do Carnaval, a filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes aproveitou para desfrutar de alguns dias de descanso no Rio de Janeiro.Saiba mais no