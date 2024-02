Francisco J. Marques arrasa José Eduardo Moniz por piada na gala da TVI

Diretor geral da TVI falava dos principais conflitos mundiais e acaba a referir o "maior de todos, a assembleia geral do FC Porto".

Eis até onde pode chegar a estupidez humana. Centenas de milhar de mortos e o Moniz, que desta vez não fugiu para o Brasil, a tentar fazer graçolas, marimbando-se para o sofrimento causado pela guerra. Triste TVI que é dirigida por gente que só vive para as revistas cor de rosa. pic.twitter.com/MLC2Ne8mAj — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 18, 2024

Francisco J. Marques arrasou este domingo José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI e ex-vice-presidente do Benfica, a propósito de um momento na gala de aniversário da estação, a decorrer no Casino do Estoril. Diretor geral da TVI falava dos principais conflitos mundiais, como a guerra no Iraque e Ucrânia, e acaba a referir o "maior de todos, a assembleia geral do FC Porto"."Eis até onde pode chegar a estupidez humana. Centenas de milhar de mortos e o Moniz, que desta vez não fugiu para o Brasil, a tentar fazer graçolas, marimbando-se para o sofrimento causado pela guerra. Triste TVI que é dirigida por gente que só vive para as revistas cor de rosa", pode ler-se numa publicação no Twitter.