Bebé de seis meses ferido com gravidade após despiste de carro em Santarém

Mãe sofreu ferimentos. Pai conduzia a viatura.

Um bebé de seis meses ficou ferido com gravidade depois de um despiste de uma viatura contra um poste, na Avenida Bermardo Santareno, em Santarém, esta segunda-feira.



No carro, seguiam também o pai, que ia a conduzir e não sofreu ferimentos, a mãe, que sofreu ferimentos ligeiros, e o bebé, que foi socorrido no local e transportado de imediato ao Hospital de Santarém, que fica a menos de 200 metros.

O acidente está a ser investigado pela PSP de Santarém, uma vez que envolve também uma mota, cujo condutor se colocou em fuga, e uma carrinha de distribuição de pão, que parou no local do acidente.

A polícia registou também uma altercação entre o condutor do carro que embateu contra o poste e o condutor da carrinha, estando também a tentar identificar o motociclista, que terá sido referenciado por várias testemunhas.

As operações de socorro envolveram as duas corporações de bombeiros de Santarém, Sapadores e Voluntários, e a PSP, num total de 10 operacionais e cinco viaturas.