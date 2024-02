"Como maldade rima com imbecilidade...": Pinto da Costa reage a piada de José Eduardo Moniz na gala da TVI

Presidente portista classifica de "lamentável" a afirmação de José Eduardo Moniz na gala da estação televisiva.

Pinto da Costa reagiu, à margem da apresentação das contas da SAD portista do primeiro semestre de 2023/24, à polémica com a TVI, depois de José Eduardo Moniz ter englobado a AG portista de 13 de novembro num lote de conflitos internacionais, durante intervenção na gala de aniversário da estação televisiva."Não vi o programa, normalmente não vejo a TVI. Mas comecei a receber mensagens com a transcrição do que foi dito. Acho lamentável, mas como maldade rima com imbecilidade, as duas coisas juntas deram aquele texto televisivo, que acabou com sujeitos a tratarem o presidente do Conselho de Administração de 'Manelinho' e a oferecer viagens para Neptuno. Acho que a TVI devia fazer uma viagem para Neptuno e deixar lá muita gente. Apesar de não ter nada contra Neptuno", afirmou."Teve coisas interessantes a ida para Neptuno, teve uma coisa negativa e uma coisa muito negativa quando trocaram o presidente do Conselho de Administração pela Ana Gomes para Neptuno. Foi muito negativo porque a sua voz faz muita falta. A única atitude que temos de ter é desprezo total e absoluto. E esperar que as autoridades, se ainda as há, tenham alguma reação. Ofendeu-se não só o FC Porto, como o povo ucraniano e a Palestina. Desprezo total e esperando reações de quem tem de as tomar", acrescentou.