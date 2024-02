Menino de 7 anos baleado em Setúbal morreu durante a noite

Criança estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O menino de 7 anos que no domingo foi baleado no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, morreu durante esta noite na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte hospitalar.

"Infelizmente, apesar de todos os esforços das equipas clínicas, a criança faleceu durante a noite", disse esta segunda-feira fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria.

A criança foi baleada no domingo depois das 12h00, tendo sido transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em estado crítico. Entretanto, durante a tarde foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.