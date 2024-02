Rapaz de 14 anos morre após ingerir bebida energética com dois gramas de cocaína cor de rosa

Amigos garantem que o jovem sabia da presença da droga na bebida e que a ingeriu voluntariamente.

Um jovem de 14 anos morreu, em Madrid, Espanha, depois de ter ingerido uma bebida energética que continha dois gramas de cocaína cor de rosa. De acordo com o jornal El Mundo, os factos ocorreram por volta das 21h55 (20h55 em Portugal) da noite de sexta-feira, na Avenida de Rigobertu Menchu, em frente à estação de metro Los Espardales de Getafe.O rapaz, acompanhado por dois amigos, encontrou-se com outros jovens que tinha conhecido no Instagram. Inicialmente, acreditava-se que estes jovens tivessem colocado droga na bebida da vítima. No entanto, os amigos afirmaram que o jovem tinha conhecimento e que decidiu ingerir a bebida voluntariamente.A Polícia Nacional Espanhola não está a tratar o caso como um homicídio.A cocaína cor de rosa, que não é muito fácil de encontrar na rua, é uma mistura de substâncias com efeito estimulante e alucinatório.