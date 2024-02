Avançado do FC Porto Mehdi Taremi sofre lesão no adutor da coxa direita

Avançado sofreu lesão durante o treino.

O futebolista internacional iraniano Mehdi Taremi lesionou-se no adutor da coxa direita durante o treino do FC Porto, no domingo, revelaram esta segunda-feira os 'dragões', a dois dias de receberem o Arsenal na Liga dos Campeões.

O avançado, de 31 anos, realizou apenas tratamento na sessão desta manhã e passou a ladear no boletim clínico 'azul e branco' o jovem guarda-redes Gonçalo Ribeiro, o defesa central espanhol Iván Marcano e o lateral esquerdo nigeriano Zaidu, que teve uma rotura total do ligamento cruzado anterior e lateral externo do joelho esquerdo durante a vitória lograda na receção ao Estrela da Amadora (2-0), no sábado, para a 22.ª ronda da I Liga.

Taremi foi suplente não utilizado nesse jogo e já não é titular desde o êxito caseiro ante o Desportivo de Chaves (1-0), em 29 de dezembro de 2023, da 15.ª jornada, que precedeu a sua presença na Taça Asiática pela seleção do Irão, de 14 de janeiro a 7 de fevereiro.



O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 11h00, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, sendo que o treinador Sérgio Conceição e um jogador vão projetar em conferência de imprensa a receção ao Arsenal, vice-campeão inglês e atual segundo colocado da Premier League, cerca das 13h30, no Estádio do Dragão, no Porto.



Os 'dragões' defrontam os 'gunners' para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões na quarta-feira, às 20:00, com arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.



O reencontro entre FC Porto, única equipa portuguesa a superar a primeira fase da atual edição da 'Champions' e vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, e Arsenal, finalista derrotado em 2005/06, vai decorrer em 12 de março, no Estádio Emirates, em Londres.