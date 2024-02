Encontrado morto em Espanha soldado russo que desertou para a Ucrânia num helicóptero

Piloto de 28 anos foi atingido com seis tiros. Recebeu mais de 400 mil euros por render-se.

Villajoyosa

Foi encontrado morto em Espanha um soldado russo que em setembro desertou para a Ucrânia num helicóptero. Maxim Kuzminov, piloto de 28 anos, terá sido assassinado em, em Alicante, informa a imprensa russa, citada pelos meios espanhóis."Podemos confirmar a morte", disse o porta-voz da inteligência militar da Ucrânia, Andriy Yusov.A polícia encontrou, a 13 de fevereiro, um corpo com seis balas na rampa de uma garagem. Pouco depois, as autoridades detetaram um carro a arder próximo do local do crime, no qual suspeitam que possa ter fugido o suspeito.A fuga de Kuzminov teve vários meses de preparação e levou a que o russo pilotasse um helicóptero para solo ucraniano, onde se entregou. Ao contrário dele, outros dois tripulantes, que desconheciam as intenções do colega, recusaram a rendição e foram mortos.O militar russo teria recebido uma recompensa superior a 400 mil euros por ter desertado, segundo informou Yusov. O prémio tinha como objetivo motivar outros soldados da Rússia a seguir o mesmo caminho.A emissora de notícias russa Russia-1 disse que os militares russos tinham uma ordem para executar Kuzminov, e que a sua morte era "uma questão de tempo".