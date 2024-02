Testes ao corpo de Alexei Navalny vão demorar 14 dias

Só depois o corpo será entregue à família.

A equipa do opositor russo Alexei Navalny, morto na sexta-feira na prisão em circunstâncias pouco claras, disse esta segunda-feira que os investigadores vão realizar uma perícia ao seu corpo durante pelo menos 14 dias antes de o entregar à família."Os investigadores disseram aos advogados e à mãe de Alexei que não devolverão o seu corpo, sobre o qual será realizada uma chamada ‘perícia química’ durante 14 dias", escreveu a porta-voz do opositor russo no X, Kira Iarmich.O opositor russo Alexei Navalny, um dos principais opositores do Presidente russo, Vladimir Putin, morreu aos 47 anos, numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.Os serviços penitenciários da Rússia indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência.Destacados dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizaram Putin pela sua morte, uma alegação rejeitada pelo Kremlin.