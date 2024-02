Yulia Navalnaya, a nova política da oposição russa que quer vingar a morte do marido

A menos de um mês das eleições presidenciais, afirma que vai assumir o papel do marido e seguir as pisadas de outras ativistas, também viúvas.

Yulia Navalnaya sempre desvalorizou a ideia de que um dia poderia assumir a liderança da oposição russa. Mas tudo mudou esta segunda-feira, quando a mulher de Alexei Navalny - que morreu numa prisão do Ártico na semana passada - prometeu continuar a luta do marido. "Vou continuar o trabalho de Alexei Navalny, vou continuar a luta pelo nosso país", disse Yulia num vídeo divulgado esta segunda-feira.Navalnaya acusou Putin de ter assassinado o seu marido e deixou claro que queria vingança. O Kremlin afirma que as autoridades não tiveram qualquer papel na morte de Navalny. "Peço-vos que partilhem a minha fúria. A minha fúria, a minha raiva, o meu ódio contra aqueles que se atreveram a assassinar o nosso futuro", refere a mulher, citada pela Reuters.A menos de um mês das próximas eleições presidenciais russas, a mãe de dois filhos, de 47 anos, afirma que vai assumir o papel do marido e seguir as pisadas de outras ativistas, também viúvas, que lutam contra a opressão nos seus países, depois de os maridos terem sido presos ou mortos pelos opositores no poder.Antes de segunda-feira, Yulia Navalnaya tinha-se mantido afastada da política, sublinhando o papel de apoio ao marido, Alexei Navalny. Embora tenha sempre deixado claro que partilhava as opiniões anti-Putin de Alexei, limitou as aparições públicas e declarações a momentos decisivos da vida dele, defendendo a sua libertação e um tratamento humano, antes de se retirar de novo da cena pública.Mas ao longo dos anos foram vários os momentos em que o casal demonstrou o carinho e amor que sentiam um pelo outro. Quando, em agosto de 2023, Navalny foi condenado a mais 19 anos de prisão, para além dos 11 anos e meio que já cumpria, usou as mãos para formar um coração, enquanto Yulia o observava numa jaula de vidro do tribunal.Economista de formação e antiga funcionária de um banco, Navalnaya esteve ao lado de Alexei durante todos estes anos. Esteve presente em protestos, assistiu a audiências em tribunal, foi detida várias vezes e ajudou o marido a recuperar do que os médicos ocidentais disseram ter sido uma tentativa de envenenamento em 2020.Licenciada pela prestigiada Universidade Russa de Economia Plekhanov, Yulia Navalnaya nasceu em Moscovo. O pai, Boris Ambrosimov, era um cientista de renome.Conheceu o futuro marido durante umas férias na Turquia, em 1998, e casaram-se dois anos mais tarde, tendo uma filha, Daria, e um filho, Zakhar. Foram ambos membros do partido liberal Yabloko. Alexei Navalny ganhou destaque na política russa há mais de uma década ao documentar e gozar com o que dizia ser a vasta corrupção e opulência dos "vigaristas e ladrões" que governavam a Rússia de Putin.Era de longe a figura mais carismática da oposição russa e, segundo a Reuters, ganhou respeito ao regressar à Rússia depois de um envenenamento em 2020 na Sibéria. Ainda que continuar a batalha de Navalny seja muito difícil e perigoso, a mulher parece estar disposta a assumir o papel e vingar a morte do marido. "Sei que parece que já não é possível [continuar a luta]", disse no video. "Mas precisamos de mais. De nos juntarmos todos num punho forte e bater com ele neste regime louco - Putin, os seus amigos, os bandidos de uniforme, os ladrões e os assassinos que paralisaram o nosso país", acrescentou.