Massa de ar polar regressa com chuva e neve a partir de amanhã

Frente fria vai provocar também uma descida acentuada das temperaturas, no Interior Norte e Centro.

O tempo vai mudar devido à deslocação de uma massa de ar polar proveniente do Oceano Atlântico. As previsões apontam para o regresso da chuva, a partir desta terça e até segunda-feira, com queda de neve nas Terras Altas entre sexta e segunda-feira.



As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam que esta terça-feira chove no Litoral Norte, contudo nos dias seguintes a chuva vai chegar a todo o território do Continente. A frente fria vai provocar também uma descida acentuada das temperaturas, no Interior Norte e Centro.