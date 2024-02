Besiktas de Fernando Santos rescinde com jogador ao descobrir perfil em aplicação de encontros

Conta do jovem de 21 anos dizia que procurava "algo casual". Atleta diz que "é falsa".

Os turcos do Beskitas, orientados pelo português Fernando Santos, terminaram contrato com o jovem Emirhan Delibas esta segunda-feira após descobrirem que o atleta tinha um perfil numa aplicação de encontros.Delibas, de 21 anos, saiu do clube por mútuo acordo, mas defende que o perfil no Bumble é "falso", diz o Daily Mail."Rescindimos com o jogador profissional Emirhan Delibas por acordo das duas partes. Desejamos-lhe os maiores sucessos na sua carreira", disse o clube em comunicado.Apesar de não ter sido revelado o motivo oficial, acredita-se que tenha que ver com a recente divulgação nas redes sociais do seu perfil. As imagens mostravam Delibas com equipamento do Besiktas a segurar uma bebida e com a sua identificação.No entanto, a descrição diz que tem 24 anos, mais três do que a idade real. Nela lia-se também que era um jogador profissional de futebol e que procurava "algo casual"."Rejeito as difamações feitas por contas falsas e posso confirmar que a minha lealdade à equipa é inquestionável. O Besiktas é uma responsabilidade para mim. O vosso amor tem sido a minha maior motivação", defendeu Delibas, em comunicado.Esta temporada o turco jogou maioritariamente pelas equipas secundárias, mas alinhou 14 minutos pela equipa principal, ainda sem Fernando Santos no banco.O Besiktas ocupa a quarta posição do campeonato turco.