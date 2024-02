Primavera ainda não começou e pólen no ar já atingiu o nível máximo em várias regiões do País. Veja as recomendações

Há alguns cuidados que podem ajudar a controlar os sintomas associados à alergia ao pólen.

Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

A previsão para esta semana é que os grãos de pólen presentes na atmosfera sejam maioritariamente provenientes da árvore cipreste, seguindo-se o amieiro, ervas gramíneas, urtiga, azeda e urticáceas (inclui parietária), informa a SPAIC.



Ainda que não tenha começado a primavera, os sintomas associados às alergias ao pólen podem começar a aparecer nas regiões onde as concentrações são mais elevadas. Ainda que não tenha começado a primavera, os sintomas associados às alergias ao pólen podem começar a aparecer nas regiões onde as concentrações são mais elevadas. Segundo a SPAIC, devem evitar-se as atividades ao ar livre, manter fechadas as janelas de casa e do carro e, no caso dos motociclistas, usar capacete que cubra toda a cara. Quanto à medicação, a SPAIC aconselha a consulta de um médico especialista para o diagnóstico e prescrição da medicação e alerta que a prevenção, que poderá ser feita com vacinas antialérgicas, por exemplo.

A concentração de pólenes na atmosfera já atingiram o nível máximo em várias regiões do país, como Lisboa, Setúbal, Évora e Vila-Real. As informações constam no último