Fuga radioativa em avião causa alerta no aeroporto de Barcelona

Passageiros não foram autorizados a desembarcar até que as autoridades excluam qualquer tipo de risco.

El Prat

O aeroportode Barcelona esteve, esta manhã de terça-feira, em alerta devido a uma possível fuga radioativa proveniente de uma mala de cabine num avião da Air Baltic, com partida de Zurique, na Suíça.Segundo o El País, a mala continha equipamento médico e suspeitava-se que fosse radioativo. O alerta foi dado perto das 10h50.Segundo o jornal espanhol, a Proteção Civil ativou o alerta do Plano de Emergência Aeronáutica da Catalunha e o Plano Especial para Emergências Radiológicas da Catalunha, que inspecionaram o pacote. Consideraram que, se tivesse havido algum tipo de derrame, seria de "baixa intensidade", mas os passageiros não foram autorizados a desembarcar até que as autoridades excluam qualquer tipo de risco.A Aena garante que as operações e os voos no aeroporto de El Prat não foram afetados pelo incidente.