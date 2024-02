“Demasiadas pessoas foram mortas”: Príncipe William faz declaração rara sobre política ao falar do conflito em Gaza

Herdeiro da coroa britânica apelou ao "fim dos combates o mais rapidamente possível".

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, fez esta terça-feira uma declaração rara sobre política, manifestando-se "profundamente preocupado" com as milhares de mortes na Faixa de Gaza e apelou ao "fim dos combates o mais rapidamente possível".

"Continuo profundamente preocupado com o terrível custo humano do conflito no Médio Oriente desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Demasiadas pessoas foram mortas", disse, num comunicado publicado hoje.

"Tal como muitos outros, quero ver o fim dos combates o mais rapidamente possível", acrescentou.