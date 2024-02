Veículo de cultivo de terra fica preso e faz um ferido em Vendas Novas

Estado de saúde está a ser avaliado.

Um homem ficou com ferimentos ligeiros, ao final da manhã desta terça-feira, depois do veículo de cultivo de terra que conduzia ter ficado preso, em Landeira, Vendas Novas.



A vítima conduzia uma moto-enxada e o estado de saúde está a ser avaliado no local.