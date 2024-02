Homem com droga no organismo sente-se mal durante voo e obriga a aterragem de emergência na ilha Terceira

Foi internamento no hospital, onde detetaram a presença do estupefaciente.

Um homem, de 36 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta terça-feira, na Ilha Terceira, nos Açores, depois de ter obrigado a uma aterragem de emergência por se estar a sentir mal. Segundo comunicado da PJ, esta quarta-feira, o voo com destino às Caraíbas foi obrigado a aterrar no aeroporto das Lajes.



Um passageiro apresentava sintomas de intoxicação aguda, que levaram ao seu internamento no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Já no hospital foi detetada a existência de embalagens de droga no interior do organismo, nomeadamente resina e folhas de canábis.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.