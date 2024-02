PSP abre inquérito à manifestação de polícias junto ao Capitólio em Lisboa

Desfile por várias artérias da cidade até à zona do Capitólio não foi comunicado à Câmara Municipal de Lisboa.

A PSP abriu um inquérito com o objetivo de apurar as circunstâncias em que decorreu a manifestação de polícias junto ao Capitólio, em Lisboa, esta segunda-feira.A PSP afirma que a manifestação de polícias e militares da GNR na Praça do Comércio foi comunicada à Câmara de Lisboa e que decorreu sem qualquer incidente. No entanto, e segundo comunicado enviado às redações, o desfile por várias artérias da cidade até à zona do Capitólio, onde se concentraram os manifestantes, não foi comunicado, conforme obriga o atual quadro legal.Este desfile de polícias, que antecedeu o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, obrigou ao "corte inopinado de várias artérias da cidade", informa o comunicado.Tendo em conta o eventual envolvimento de polícias da PSP nesta ação não comunicada, a Direção Nacional determinou a abertura do inquérito para "apurar as circunstâncias em que decorreu o desfile e concentração junto ao Capitólio, confirmar a eventual participação de polícias da PSP no referido desfile e concentração, de forma a apurar eventual responsabilidade disciplinar, bem como a elaboração de Auto de Notícia a narrar estes factos, para ulterior remessa ao Ministério Público".